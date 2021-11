코오롱글로벌, ‘대전 하늘채 스카이앤 2차’ 내달 분양

[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌은 다음 달 대전 중구에서 ‘대전 하늘채 스카이앤 2차’를 분양한다고 25일 밝혔다.

단지는 대전 중구 선화동 87-5 일원에 들어서며 지하 5층~지상 최고 49층 규모다. 전용면적 84㎡ 아파트 743가구와 오피스텔 50실로 조성된다. 현재 공사가 한창인 1차와 함께 총 1873가구의 대단지 하늘채 브랜드 타운을 이룬다.

대전 중구 선화동 일대는 대형 개발호재가 속속 가시화되고 있다. 지난 3월 국토부가 대전 도심융합특구 사업지구로 선화구역과 대전역세권구역을 최종 선정했다. 사업 총 면적만 축구장 면적 170여개 크기인 약 124만㎡에 달한다.

교통여건으로는 도보로 지하철 1호선인 중앙로역과 대전~세종~오송을 잇는 BRT노선을 이용할 수 있으며, 중앙로역에서 대전역(지하철, KTX·SRT 경부선) 까지는 한 정거장 거리다. 서대전역(KTX 호남선), 대전복합터미널, 동대전 IC 등도 인접해 타 지역으로 이동도 수월하다. 사업지 근교에 충청권 광역철도 신설역인 중촌역이 신설 예정되어 있으며 이후 충청권 광역철도 2단계(예정) 확정시 신탄진~청주공항까지 연결된다.

코스트코, 홈플러스 등 대형마트와 중앙시장·중앙로 번화가 등 편의시설이 근거리에 위치한다. 교육여건은 선화초, 한밭중, 충남여중, 보문중·고, 대전중앙중·고 등으로 통학할 수 있다.

단지 내에는 국공립어린이집이 들어설 예정이며, 어린이 도서관, 실내 놀이방·수면방 등으로 구성된 키즈케어 커뮤니티가 제공된다. 뿐만 아니라 통학버스를 승하차 할 수 있는 차량 대기 공간인 맘스스테이션이 들어서는 점도 특징이다.

단지는 전 가구 4Bay(베이) 구조로 설계하며, 일부 타입에는 3면에 발코니를 설계해 서비스 면적을 극대화했다. 기둥과 판, 선반을 활용해 수납과 동시에 공간을 만드는 코오롱글로벌만의 ‘칸칸시스템’도 선보인다. 외관은 49층 초고층에 걸맞은 랜드마크 디자인이 적용되며, 탁 트인 공간에 고급스러운 분위기의 고품격 로비도 더해진다. 대전천 전망을 내려다보는 야외공간 ‘리버뷰 라운지’와 차를 마시며 여유를 즐길 수 있는 ‘티하우스’, 반려동물과 뛰놀 수 있는 ‘펫존’, 독서를 즐길 수 있는 ‘가든라이브러리’ 등도 시선을 끈다.

분양 관계자는 “지난해 호평을 받은 1차 분양에 이어 이번 2차도 주상복합의 패러다임을 바꾸는 설계로 선보여 지역 내 주택 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.

