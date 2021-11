SPC그룹, 난방 취약가정에 연탄 나눔 활동 진행

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹 사회공헌재단인 SPC행복한재단이 겨울철 난방 취약가정을 위해 연탄 나눔 활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

SPC행복한재단은 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행을 통해 연탄 1만2500장을 기부했다. 전달된 연탄은 강원도와 인천 지역의 63개 난방 취약 가정에 전달될 예정이다.

SPC행복한재단은 강원도 지역에서 연탄 배달 봉사활동도 진행했다. 강원도 원주시 명륜동에서 진행한 봉사활동에는 SPC그룹 임직원과 원주지역 파리바게뜨 가맹점 4곳의 가맹점주가 참여했다. 행사에 참여한 파리바게뜨 원주시범점, 원주혁신도시점, 원주청구점, 원주단관점 점주는 연탄 배달 가정에 파리바게뜨 풍기인삼 케이크를 포함한 간식세트도 함께 선물했다.

봉사활동에 참여한 구승서 파리바게뜨 원주시범점 대표는 “날씨가 점점 추워지는 가운데 이웃을 위한 나눔에 참여할 수 있어서 뜻 깊다”며 “작은 정성이지만 따뜻한 선물이 되기를 바란다”고 말했다.

SPC그룹 관계자는“연말을 맞아 어려움을 겪는 지역사회 이웃들을 위해 이번 봉사활동을 기획했다”며 “앞으로도 지역 사회에 보탬이 될 수 있는 다양한 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.

한편, SPC그룹은 2020년에도 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행을 통해 서울지역 난방취약가구에 83곳에 연탄 1만2500장을 기부한 바 있다.

