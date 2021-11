더맘마, 천안시에서 '사랑의 김장 김치 나눔'

[아시아경제 유현석 기자] 더맘마는 충남 천안시 신부문화거리상점가상인회·신안동행복키움지원단과 공동으로 '독거노인 및 취약계층을 위한 사랑의 김장김치 나눔 행사'를 열었다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 천안시 동남구 신안동행정복지센터 2층 대회의실에서 30여명이 참석한 가운데 진행됐다. 윤무현 더맘마 대외협력실 상무와 이용우 신안동장, 문진석 국회의원, 송강욱 신부문화거리상점가상인회장, 허칠만 신안동행복키움지원단장 등이 직접 김장에 참여했다.

맘마마트 천안점은 김치 200포기 분량의 국내산 김장 재료 일체를 후원했다. 만들어진 김치는 천안 지역 독거노인과 취약계층 가구에 나눠줄 예정이다.

윤무현 더맘마 상무는 "올해는 김치 재료 값이 많이 올라서 김장하기 부담스러운 가구가 많다고 들었다"며 "이런 기회를 통해서 지역사회로부터 받은 사랑을 다시 지역사회에 나눠줄 수 있어서 기쁘게 생각한다"고 말했다.

