경기도, 내년 '가정폭력·성폭력 공동대응팀' 2곳 추가 개소

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 내년에 '가정폭력ㆍ성폭력 공동대응팀' 2곳을 추가 개소한다.

가정폭력ㆍ성폭력 공동대응팀은 가정폭력ㆍ성폭력 피해자를 대상으로 초기 상담, 복지 지원, 지원기관 연계 등을 수행하는 기관이다. 도는 지난 10월 첫 시범 운영지로 선정된 부천시와 하남시를 선정했다. 두 지역은 다음 달 중순 공동대응팀을 정식 개소한다.

도는 25일 경기남부ㆍ북부경찰청과 '가정폭력ㆍ성폭력 공동대응체계 구축과 공동대응팀 운영을 위한 업무협약'을 서면으로 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 가정폭력ㆍ성폭력 발생 시 지방정부와 경찰의 개별 대응에 따른 후속 관리 미흡 등 한계를 극복하기 위해 공무원, 경찰, 상담전문가 등이 공동 대응체계를 구축하는 내용이다.

도는 부천ㆍ하남에 이어 연말 추가 시ㆍ군 공모를 진행해 내년 1월 말 2곳을 가정폭력ㆍ성폭력 공동대응팀 운영지로 추가 선정한다.

이날 협약에 따라 경기도와 남부, 북부경찰청은 ▲유관기관 협력 ▲시설 및 인건비 지원 ▲피해자 보호를 위한 학대예방전담경찰관 배치 지원 ▲피해자 지원에 필요한 수사 상담 및 112 신고 사건 자료 공유 등에서 서로 협력하기로 했다.

이순늠 도 여성가족국장은 "이번 협약을 통해 지속적으로 증가하고 있는 가정폭력, 성폭력, 데이트폭력, 스토킹 등에 대한 심각성을 인식하고, 경기도와 시ㆍ군, 경찰이 협력해 안전한 지역을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

