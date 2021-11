광양시, 발명특허 한마당’ 운영

초·중학생 발명특허 전 과정 체험, 특허 출원 기회

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 올해 12월까지 지역 내 초·중학생 30여 명을 대상으로 ‘2021년 창의력을 키우는 발명특허 한마당’을 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 체계적인 교육으로 1인 1특허 출원·취득을 목표로 진행되며, 전남발명교육연구회(대표 유경종) 주관으로 광영초등학교 내 광양교육지원청 발명교육센터에서 실시한다.

주요 내용은 학생들에게 발명아이디어 발상법을 익히게 한 뒤, 발상법을 통해 독창적인 발명아이디어를 생각하고 도면 작성법, 전자출원 등 발명아이디어 창출의 전 과정을 체험 하게된다.

이러한 과정을 통해 제출한 우수한 아이디어는 특허청에 출원해 심사 등을 거쳐 지식재산권으로 등록된다.

시는 그동안 ‘창의력을 키우는 발명특허 한마당’ 운영을 통해 매년 지역 학생들에게 특허 출원 기회를 부여하기 위해 노력해 왔으며, 2017년 발명아이디어 4건, 2018년과 2019년 각각 5건, 2020년 5건의 특허 출원 성과가 있었다.

이화엽 지역경제과장은 “발명특허 한마당이 창의성과 아이디어를 가지고 있는 학생 누구나 발명하고 지식재산권으로 구체화할 수 있도록 아이들의 잠재력을 향상하는 장(場)이 되기를 바란다”며, “앞으로도 학생들의 우수한 아이디어와 발명, 특허 출원과 등록 등을 확대 지원하겠다”고 말했다.

한편, 이번 사업을 주관한 광양발명교육센터는 특허청이 실시한 ‘2021년 대한민국 발명교육기관’ 평가에서 전국 207개 발명센터 중 우수발명교육센터로 선정됐으며, 발명교육 우수교원으로 박성진 광영초등학교 교사가 선정되는 영예를 안았다.

