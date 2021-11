檢, 오거돈 '공공기관 블랙리스트' 의혹 부산시청 압수수색

[아시아경제 배경환 기자] 오거돈 전 부산시장 재임 시 산하 공공기관 임원들에게 사직서 제출을 압박했다는 의혹과 관련해 검찰이 부산시청을 압수수색했다.

24일 법조계에 따르면 부산지검 반부패강력수사부는 이날 오전 수사관 10여명을 부산시청으로 보내 기획담당관실, 재정혁신담당관실, 마이스산업과, 체육진흥과, 감사위원장실, 청렴감사담당관실, 정보화담당관실, 기획조정실 등에 대해 압수수색을 벌였다.

이 사건은 오 전 시장이 취임한 직후인 2018년 6월 산하 25개 공공기관 대표 등 임원 40여명에게 사직서 제출을 종용했다는 의혹으로 이른바 '부산판 공공기관 블랙리스트'로 불린다. 자유한국당 부산시당은 2019년 4월 검찰에 시 간부 등 6명을 직권남용과 권리행사 방해 등 혐의로 고발했다.

앞서 검찰은 사건 관계자를 상대로 조사를 진행했지만 오 전 시장 강제추행 사건 및 4·7 보궐선거 등의 변수로 수사가 지연됐다.

