쿠팡, 대영채비와 '전기차 충전솔루션 개발' 상호협력

쿠팡 배송차량에 특화된 '1t 전기화물차 맞춤형 충전기' 개발 속도

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 전기차 충전기 제조·충전서비스 업체인 대영채비와 1t 전기화물차 맞춤형 충전기 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 쿠팡 1t 전기화물차에 특화된 맞춤형 충전기 개발을 본격적으로 진행할 계획이다. 안정적인 충전 환경을 조성하기 위해 배송거점 인근에 외부 충전스테이션을 구축하고 차량 충전 상태를 효율적으로 모니터링하기 위한 관제 시스템 고도화도 추진한다. 충전 멤버십 솔루션 구축 등 전기화물차 충전 인프라와 시스템 연구개발(R&D) 활동에도 양사가 적극적으로 협력할 예정이다.

쿠팡은 지난 2019년부터 대구 일부 배송 지역에 1t 전기화물차 10여대를 도입해 배송을 진행해 오고 있다. 특히 대구4캠프에 '스마트무빙 시스템'을 설치하는 등 충전인프라 R&D 활동도 지속적으로 이어가고 있다.

김명규 쿠팡 전무는 "ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천 일환으로 전기차 추가 도입을 검토하고 있으나 현재 유통 물류 환경에 적합한 충전솔루션이 없어 운영에 어려움이 있는 것이 사실"이라며 "이번 대영채비와의 협력을 통해 유통물류 배송환경에 적합한 전기차 충전솔루션이 개발된다면, 쿠팡의 친환경 자동차 도입이 더욱 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다.

