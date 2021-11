[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 한국 11·12대 대통령을 지낸 전두환 씨의 사망에 대해 명복을 빈다는 뜻을 전했다.

24일 일본 정부 대변인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 "전 전 대통령의 부고를 접하고서 애도의 뜻을 표하는 것과 더불어 고인의 명복을 빌고 싶다고 생각한다"고 말했다.

그는 전씨의 사망을 일본 정부가 어떻게 받아들이느냐는 물음에 "1984년에 한국 대통령으로서는 처음으로 우리나라를 공식 방문한 분"이라고 언급했다.

