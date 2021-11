행복한 노후준비 … 주택금융공사, 금융교육 온라인강의 실시

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사(HF)는 국민의 행복한 노후준비 지원을 위해 공사의 금융교육 프로그램 ‘온라인 은퇴금융아카데미’를 24일 실시한다.

강의는 온라인 방식으로 진행될 예정이며 ▲김주신 전문강사의 ‘인생의 행복을 그리는 재무설계’ ▲장보원 세무사의 ‘모든 국민이 꼭 알아야 할 양도·상속·증여세 특강’ 등 재무설계와 세금관리 전문가의 특강으로 구성돼 있다.

은퇴준비에 관심 있는 국민이면 누구나 무료로 강의를 수강할 수 있다.

강의는 HF공사 홈페이지 또는 HF공사 한국주택금융공사 유튜브 계정에서 시청 가능하다.

최준우 사장은 “고령층과 금융취약계층을 위해 온?오프라인을 병행한 교육 콘텐츠를 기획해 금융교육 등 사회적가치 실현을 위한 책임을 다하겠다”고 말했다.

HF공사는 2015년부터 은퇴금융아카데미를 진행해 1만5000명이 넘는 수강생을 배출했다.

지난해에는 온라인·비대면 금융교육을 성공적으로 개최해 부산시교육청에서 주최하는 ‘제13회 교육메세나탑’을 수상했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr