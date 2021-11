이인영 "종전선언 꼭 어떤 내용 담겨야만 하나…교착상태 타개 위한 것"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 한미 간 논의되고 있는 종전선언과 관련해 "꼭 어떤 내용이 담겨야만 종전선언이 되느냐"며 종전선언은 교착된 대화 국면을 풀기 위한 ‘수단’이라고 강조했다. 미국의 베이징 동계올림픽 보이콧 검토로 정부의 종전선언 구상이 차질을 빚게 됐다는 지적에는 "올림픽과 종전선언을 연결하지 말아 달라"고 했다

이 장관은 24일 오전 종로구 남북회담본부에서 열린 기자 간담회에서 "대화 교착 상태를 타개하고 비핵화 협상을 촉진시킬 수 있는 유효한 조치로 종전선언이 검토되고 있는 것"이라며 이같이 말했다. 이 장관은 "종전선언 관련 진행되고 있는 내용을 구체적으로 말씀드릴 수 없다"며 "앞으로 종전선언 문구가 어떻게 될지는 협의 과정에서 논의할 문제이며 일방적인 성격의 문제가 아니"라고 말했다. 외교가에 따르면 한미 간 종전선언 문안 협의는 마무리 단계이며 현재 최종 문구 등을 놓고 조율이 이루어지고 있는 것으로 알려졌다.

베이징 동계올림픽을 계기로 종전선언을 체결하겠다는 정부의 구상이 차질을 빚게 된 것 아니냐는 질문에도 "종전선언 문제는 베이징 올림픽을 겨냥해서 추진하고 있는 것이 아니"라고 일축했다. 이 장관은 "한반도 평화와 통일 과제는 어느 한 정부가 자신의 임기 속에서 완결하기에는 쉽지 않은 장기적 여정"이라며 차기 정부에서도 평화통일을 추구해야 한다고 강조했다. 단 최근 이재명 더불어민주당 후보가 ‘통일을 지향하기에는 너무 늦었다’고 언급한 것과 관련해선 "선거가 임박했기 때문에 정부에 몸 담은 사람이 일일이 평가하는 것은 조심스럽다"며 말을 아꼈다.

