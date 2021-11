CJ온스타일, 테일러센츠 오프라인 판매 강화…“향 체험 기회 늘린다”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일의 향(香) 전문 브랜드 테일러센츠가 오프라인 채널에 진출하며 외연 확장에 나선다고 24일 밝혔다.

테일러센츠는 모바일 커머스 시장 성장에 맞춰 CJ온스타일이 개발한 자체 브랜드(PB)다. 대표 제품으로는 디퓨저, 향수, 룸 스프레이, 캔들, 왁스 타블렛 등이 있고 현재 브랜드 누적 주문 금액은 80억원을 돌파했다.

테일러센츠는 압구정 갤러리아 프레드 시갈, 더현대 서울 클린뷰티 편집샵 비클린, 리조트 파라다이스 시티 편집샵 샵파트 등에서 제품을 체험 및 구매할 수 있다.

CGV용산아이파크몰 스카이박스관 곳곳에 테일러센츠 디퓨저, 향수, 룸 스프레이 등을 비치하는 등 제품 전시 공간도 확대하고 있다. 이달 말에는 제주도 중문 5성급 호텔 히든 클리프 호텔&네이처와도 협업해 체험존을 만들 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “향에 민감한 프리미엄 오프라인 채널과 협업한다는 자체가 테일러센츠 브랜드의 상품력을 반증한다”며 “비대면으로 소구가 어려운 향이라는 요소를 오프라인에서 직접 경험해볼 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr