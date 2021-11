강환국 '거인의 포트폴리오'

주식이나 코인, 부동산 투자를 하는 사람 중에 대다수는 “그때 살걸” “그때 팔걸”하는 후회를 한다. 미래를 알 수 없기 때문이다. 안전한 투자전략이 찾게 되고 자연스럽게 성공한 이들의 포트폴리오를 참고하게 된다. 저자는 투자의 대가들이 개발하고 사용한 전략들을 연구하고 정리했다. 올웨더 포트폴리오 포함 5가지 자산배분전략, 듀얼모멘텀 전략 포함 12가지 마켓 타이밍 전략 등을 소개한다. 아울러 만 38세에 신의 직장이라 불리는 회사를 퇴사하고, 파이어(이른 은퇴)에 성공한 저자의 성공담도 함께 전한다.

(강환국 지음/페이지2)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr