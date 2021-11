동아오츠카, '2021자랑스러운 청소년대상’ 포카리스웨트 장학금 수여

동아오츠카, 꾸준한 청소년 체육 인재 육성

[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카가 22일 오후 2시 한국스카우트연맹회관에서 개최된 '2021 자랑스러운 청소년대상' 시상식’에서 체육부문 포카리스웨트 장학금을 수여했다고 23일 밝혔다.

자랑스러운 청소년대상 시상식은 2007년 청소년 유망주를 발굴·지원하기 위해 제정된 시상식이다. 매년 체육, 학술, 문화·예술 ,사회봉사·진로, 스카우트 등 총 5개 부문에서 수상자를 선발한다. 올해는 ▲체육 ▲학술 ▲사회봉사?진로개척 ▲스카우트 총 4개 부문에서 수상자를 선발했다.

동아오츠카는 체육부문을 꾸준히 후원해오며, 청소년 체육 인재에게 '포카리스웨트 유스히어로 장학금' 500만원을 전달했다.

2021 체육부문 수상자로 선정된 전민석(경남체고 3년·수구)는 2021 제40회 대통령배 전국수영대회 수구 1위, 2020 국가대표 수구선수 선발대회 및 종별 수구 선수권대회 3위를 기록한 수구 유망주다. 수구는 수중경기장에서 골키퍼를 포함한 7명의 선수가 상대방 골에 공을 넣는 경기다.

이진숙 동아오츠카 상무이사는 "이번 수상자인 전민석 군이 속한 경남체고 수구팀은 올해 전국체전에서 각본 없는 드라마라고 불리는 스포츠의 진가를 보여줬다"며 "동아오츠카와 함께 멋진 체육인으로 거듭난 역대 수상자들처럼 건강한 땀의 가치를 배우며 훌륭한 선수로 성장하길 바란다"고 말했다.

한편 동아오츠카는 지난 17일 스포츠 산업 발전과 유소년 및 장애인 스포츠 사회공헌활동 등 대한민국 스포츠 발전에 기여한 공로로 제 5회 K-스포노믹스 대상 시상식에서 국민체육진흥공단 이사장상을 수상했다.

