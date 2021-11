[포토]노원구 향군회관 개관

오승록 노원구청장 22일 오후 1시30분 노원구 향군회관 개관식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 22일 오후 1시30분 노원구 향군회관 개관식(하계1동)에 참석했다.

이날 개관식은 지난해부터 추진한 노원구 향군회관의 리모델링 사업의 완료를 축하하기 위해 마련된 자리다.

연면적 192㎡, 지상 1층 규모 노원구 향군회관은 대회의실, 사무실, 샤워실, 탕비실, 주차장을 새롭게 정비하고 새로운 출발을 알렸다.

노원구 향군회관은 군복무를 필한 남녀예비역 장병들이 모여 안보의식을 고양 및 사회공익 증진을 위하고 상호간 친목을 도모하는 장소로 활용될 예정이다.

이날 개관식 행사에는 오승록 구청장을 비롯한 서울시 재향군인회장, 노원경찰서장 등이 참석한 가운데 추진경과보고, 축사, 감사패수여, 기념촬영 및 커팅식, 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “이처럼 뜻깊은 자리에 함께 하게 돼 기쁘다”면서 “국가 안보의 구심점 역할을 하고 있는 재향군인회가 지역사회 안보 확립을 위해 앞으로도 힘써 주길 부탁드린다”고 말했다.

