광주 서구, 지자체 최초 ‘평생교육 업무 ISO 9001’ 인증

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(청장 서대석)가 한국생산성본부인증원에서 전국 지자체 최초로 평생교육 업무 ISO 9001 인증을 획득했다.

22일 서구에 따르면 ‘ISO 9001’은 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제 규격으로서 제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과정에 걸친 품질 보증 체계를 의미한다.

서구는 광주평생교육진흥원 공모사업에 선정돼 예산을 지원받아 사업을 추진한 결과, 이번 국제인증을 받을 수 있었고 이번 인증을 계기로 평생교육 업무 매뉴얼과 기준서를 만들어 체계적이고 효율적으로 업무를 추진할 수 있는 환경을 구축했다.

지난 2015년에 교육부 주관 학습공동체 건설을 주도하는 평생학습도시로 선정된 데 이어 지난해에 재지정을 받았다.

지난 2017년에는 평생학습관을 건립, 연 1000여명의 주민들에게 교육을 실시하고 있고 11개의 행복학습센터를 권역별로 선정해 거주지에서 가까운 곳에서 평생학습을 즐길 수 있는 토대를 마련, 향후에는 18개 동 행복학습센터로 확대 발전시켜 나간다는 계획을 가지고 있다.

올해에는 비대면 평생학습을 위해 1억원의 예산을 투자해 다양한 동영상 강좌를 손쉽게 시청할 수 있도록 서구평생학습관 홈페이지 개편사업과 실시간 화상교육 시스템 탑재, 모바일 앱(배움넷) 구축 등 비대면 평생교육 인프라 환경조성에도 박차를 가하고 있다.

서구 관계자는 “이번 ISO 9001 인증을 계기로 서구가 전국에서 대표적인 평생학습도시로 발전하길 기대한다”고 말했다.

