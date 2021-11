하나은행, 은행권 최초 '퇴직연금 ETF' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 은행권 최초로 확정기여형 퇴직연금(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자들이 상장지수펀드(ETF)에 투자할 수 있는 '퇴직연금 ETF'를 출시했다고 22일 밝혔다.

그 동안 퇴직연금에서 ETF 투자는 증권사에서만 가능했지만, 이번에 '퇴직연금 ETF'으로 은행에서도 퇴직연금 계좌를 통한 ETF 투자가 가능하게 됐다. 특히, 하나은행 스마트폰뱅킹 하나원큐 앱을 통해 퇴직연금 자산을 ETF, 예금, 펀드 등으로 손쉽게 리밸런싱 할 수 있는 것이 특징이다. 또한, 증권사와 동일하게 ETF 투자시 발생하는 추가 수수료도 없다.

하나은행은 연금자산관리 목표인 장기 수익률 개선을 위해 투자기간과 투자성향을 고려한 ▲유형별 모델 포트폴리오 ▲TDF ▲로보어드바이저 ‘하이로보’ 등 다양한 포트폴리오를 제공하고 있다. 이외에도 하나은행 연금손님관리센터에서는 전화상담을 통해 제공하는 ‘세무상담 서비스’와 손님의 노후 자산관리를 위해 연금 전문가가 직접 찾아가는 ‘대면 컨설팅 서비스’를 운영 중이다. 이러한 다양한 채널을 통해 수익률 개선 등 퇴직연금 자산관리 서비스를 받아 볼 수 있다.

김미숙 하나은행 연금사업단 단장은 “퇴직연금 ETF 출시를 통해 다양한 퇴직연금 포트폴리오 구성과 함께 수익률 관리도 가능해졌다”며, “손님들께 더 나은 수익률로 보답하는 퇴직연금 1등 은행이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

