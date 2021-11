KB證 "해외주식 소수점 매매 사전 예약하면 美빅테크 주식 증정"

선착순 100만명에게 MAGAT 주식 최대 50만원어치 지급

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 해외주식 소수점 매매 서비스를 사전 예약하는 고객 100만명에게 마이크로소프트(MS), 애플, 구글, 아마존, 테슬라 등 미국 초대형 IT기업들의 주식을 추첨해 지급한다.

KB증권은 다음달 5일까지 이 같은 '해외주식 소수점 매매 사전 예약하고 MAGAT 받자!' 행사를 진행한다고 22일 밝혔다. 이에 따라 행사 신청 고객 선착순 100만명 중 소수점 약관에 대해 동의를 한 고객에게 1인당 최대 50만원까지 소수점 주식을 지급한다.

행사 신청은 KB증권 홈페이지나 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '마블' 또는 '마블 미니', 홈트레이딩시스템(HTS)인 '헤이블'에서 개인 고객은 누구나 신청할 수 있다. 신청 후 다음달 6일부터 31일까지 마블미니 애플리케이션(앱)에서 소수점 매매 약관에 동의를 한 고객 전원에게 미국 우량 주식 마가트(MAGAT·마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존, 테슬라의 앞 알파벳 초성을 딴 줄임말)'의 소수점 주식 포트폴리오른 최소 5000원에서 최대 50만원까지 추첨해 지급하는 식이다.

한편 KB증권은 미국 우량 주식을 1주 미만 소수점 단위로 쪼개서 살 수 있는 해외주식 소수점 매매 서비스를 다음달 6일부터 도입할 예정이다. 상대적으로 투자금액이 적은 2030세대 또는 미성년 자녀들도 고액의 미국 유망 주식을 소액으로 구매할 수 있을 전망이다. 이와 함께 다음달 6일부터 '마블미니' 앱에서도 해외주식 매매 서비스를 개시할 예정이다. 자세한 내용은 KB증권 고객센터나 프라임센터를 통해 문의하면 된다.

하우성 KB증권 마블랜드트라이브장은 "이번 행사는 해외주식 소수점 매매에 대한 고객의 관심과 요구가 커져가는 상황에서 해외주식 소수점 매매를 처음 거래하는 고객들이 쉽게 참여해 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 해외주식 거래에 어려움을 느끼는 고객들을 위해 거래 편의성 높이고 유용한 컨텐츠를 제공하며 고객 만족도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr