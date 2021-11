[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 64,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,900 2021.11.22 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져실적 확 뛰었다…삼성생명 성장판 연 전영묵삼성생명, 3분기 순익 1조2938억…전년비 30%↑ close 은 과학기술정보통신부 우정사업본부와 자산운용 협력에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 4000억원 규모의 해외 공동투자 펀드를 조성해 자산운용 전반에 대한 협력을 추진한다. 이 펀드는 향후 10년간 글로벌 운용사가 제안하는 해외 우량기업에 투자될 예정이다.

아울러 해외 대체투자 포트폴리오 다각화, 자산운용 수익률 제고 등 자산운용 전반에 대해 협력하고, 보험상품과 서비스, 리스크 관리 등 보험사업 전반에서 폭넓은 협업을 진행할 예정이다.

삼성생명 관계자는 "국영금융기관인 우정사업본부와 전략적 제휴 관계를 맺게 돼 매우 뜻깊다"며 "국내 보험산업 발전을 위해 다양한 분야에서 상호 협력하길 기대한다"고 밝혔다.

