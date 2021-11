현대차그룹, 향후 3년 청년일자리 4.6만개 창출…김부겸 "최대규모 감사"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 현대자동차그룹이 향후 3년 동안 직접채용 3만명을 포함해 총 4만6000개의 청년 일자리를 창출하기로 했다.

22일 국무조정실에 따르면 정부와 현대차그룹은 이날 경기도 고양시 소재 '현대모터스튜디오'에서 간담회를 갖고 이 같은 내용의 '청년희망 온(On) 프로젝트' 파트너십을 체결했다.

이날 행사에는 정부 측에서 김부겸 국무총리, 안경덕 고용노동부 장관, 구윤철 국무조정실장 등이 참석했다. 현대차그룹 측에서는 정의선 회장, 공영운 사장 등이 참석했다.

현대차그룹은 향후 3년 간 약 3만명을 직접 채용할 계획이다. 현대차그룹이 중점 추진하는 미래사업 ▲로보틱스 ▲미래항공모빌리티(AAM) ▲수소에너지 ▲자율주행 등 신사업 분야에서 신규인력 채용을 확대한다.

아울러 인재육성 및 창업지원 프로그램으로 약 1만6000개의 일자리 창출을 지원한다. 그룹사 인턴십 3400명, 연구장학생·계약학과·특성화고등학교 업무협약(MOU) 등 산학협력을 통한 기술 전문인재 5600명, 이공계 대학생 및 대학원생을 대상으로 하는 미래기술 직무교육 6000명을 양성하는 등 인재육성 프로그램으로 3년 간 총 1만5000명의 취업을 지원할 예정이다. 외에도 스타트업 육성·투자 프로그램을 통해 3년 간 1000명의 창업을 지원한다.

이번 파트너십 체결은 KT·삼성·LG·SK·포스코 등에 이어 6번째로, 이들 기업은 향후 3년 간 총 17만9000개의 일자리 창출을 약속했다. 국조실은 향후 참여 기업들과 정부 간 소통 창구를 만들어 청년 취업교육 기회를 더 늘리고, '청년 기술창업 활성화 방안'도 수립해 발표할 예정이다.

김 총리는 이날 간담회 모두발언에서 "(청년희망 On 프로젝트에) 참여한 기업 중에서 가장 큰 규모의 일자리 창출을 약속해준 현대차그룹에 각별한 감사를 드린다"고 말했다. 이어 "고(故) 정주영 선대회장의 '현대' 정신을 정몽구 명예회장이 재단을 통한 사회공헌으로, 정 회장은 미래와 나눔을 통해 더 발전시키고 있다"며 "기업과 정부가 함께 더 노력하자"고 덧붙였다.

