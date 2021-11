이준석 "男 잠재적 가해자 취급 말라" vs 진중권 "안티페미로 재미 보더니 X소리"

'교제살인' 해석 두고 의견 갈려

이준석 "범죄를 페미니즘과 엮는 시도 그만"

진중권 "공당 대표가 교제살인 쉴드 치나"

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표와 진중권 전 동양대 교수가 '페미니즘'을 주제로 설전을 벌였다. 연인 간 벌어진 이른바 '교제살인'에 대한 해석을 두고 두 사람 사이 의견이 갈린 것이다. 이 대표는 이번 사건이 '여성 혐오 살인'이라는 일각의 주장에 대해 "남성을 잠재적 가해자로 몰고 가는 것"이라고 반발한 반면, 진 전 교수는 "공당 대표가 교제살인까지 쉴드 치는 건가"라고 비판했다.

이번 설전은 장혜영 정의당 의원이 '서울 아파트 연인 흉기 살해 사건'을 두고 내린 평가에서 시작됐다. 앞서 지난 17일 30대 남성 A씨는 서울 서초구 한 아파트에서 동거 중이던 여자친구를 흉기로 찔러 살해한 뒤, 시신을 집 밖으로 던진 혐의로 경찰에 구속됐다.

이 사건에 대해 장 의원은 지난 20일 페이스북에 쓴 글에서 "(여자친구가) 이별을 통보했다고 칼로 찌르고 19층에서 밀어죽이는 세상에서 여성들이 어떻게 페미니스트가 되지 않을 수 있을까"라며 "페미니즘이 싫은가? 그럼 여성을 죽이지 말고 안전 보장에 앞장서라"라고 일갈했다.

이에 대해 이 대표는 다음날 자신의 페이스북에 글을 써 "선거 때가 되니까 또 슬슬 이런저런 범죄를 페미니즘과 엮는 시도가 시작되고 있다"며 "남성은 잠재적 가해자라는 프레임은 2021년을 마지막으로 정치권에서 사라졌으면 한다"라고 지적했다. 흉악 범죄를 여성 혐오와 연결 짓는 것은 억지라는 취지의 비판으로 풀이된다.

이어 "이런 잣대로 고유정 사건을 바라보고 일반화해버리면 어떻게 될까. 전 남편에게 졸피뎀을 먹여 살해하고 훼손한 시신을 봉투에 담아 해상에 투기한 사건을 보고 일반적인 사람은 고유정을 흉악한 살인자로 볼 뿐"이라며 "애써 그가 여성이기 때문에 젠더갈등화 하려고 하지도 않고 선동하려 하지도 않는다"라고 꼬집었다.

이 대표의 이같은 주장에 대해 진 전 교수는 크게 반발하고 나섰다. 그는 자신의 페이스북에 쓴 글에서 이 대표를 겨냥해 "공당의 대표가 이제 교제살인까지 쉴드 치고 나서나. 안티 페미로 재미 좀 보더니 정신줄 놓은 듯"이라며 "교제살인이 이빨쌈치기 할 소재인가. 보자보자 하니까"라고 강하게 비판했다.

이 대표는 이 게시글에 댓글을 달아 반박했다. 그가 "범죄를 페미니즘에 끌어들이는 것 자체가 위험한 선동"이라며 "고유정 살인이나 이번 살인 사건 모두 젠더 뉴트럴(gender neutral·성 중립적)하게 보는 게 정답"이라고 말하자, 진 전 교수는 여기에 재차 답글을 달아 "젠더 살인인데 젠더 뉴트럴하게 보라는 개소리는 웃으라고 하는 소리겠지요"라고 되받아쳤다.

이후 두 사람의 설전은 급격히 과열됐다. 진 전 교수가 "당무우선권이 넘어간 상황에서 안티페미 마초들 지지가 필요해 알면서 하는 개소리냐"라고 묻자, 이 대표는 "내국인 대비 외국인 10만명중 살인 피의자 비율이 2-3배 높으니 외국인을 살인자로 스테레오 타이핑 하시지요"라고 응수했다.

진 전 교수는 "그걸 논리라고 펴고 앉았냐. 궤변 반박하려면 말이 길어지니까 따로 긴 글로 쓰겠다. 아직 못한 X소리 있으면 마저 해 놔라"라고 말하자 이 대표는 "바로 글 써요. 전주곡 길게 틀 필요 없이"라고 비꼬아 비판하기도 했다.

