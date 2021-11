이재명 "완전히 새롭게 시작할 것…'이재명의 민주당'으로"

[아시아경제 권서영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "다시 처음으로 돌아가서 완전히 새롭게 시작하겠다"라고 쇄신의 각오를 다졌다.

21일 이 후보는 자신의 페이스북에 '대선 승리의 책임만 남기고 완전히 새롭게 시작하겠습니다'라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다. 이 후보는 "왜 이재명을 여당의 대선 후보로 선택해주셨을까"라며 "생각해 보면 제가 오로지 국민만을 위하는 마음으로 거짓말하지 않았고, 약속은 반드시 지켰고, 맡겨주신 권한을 오로지 주권자의 이익을 위해서만 썼기 때문일 것"이라고 운을 뗐다.

이 후보는 "그런데 제가 그 마음을 충분히 받아 안지 못했다"라며 "저 또한 더불어민주당이라고 하는 큰 그릇 속에 점점 갇혀 갔던 것 아닌가 싶다"라고 고백했다. 이어 "잘못된 것, 부족한 것, 기대에 어긋난 것을 다 챙겨보고, 잘못한 건 잘못했다고 하고, 부족한 건 부족했다고 인정하겠다"라며 "정말 낮은 자세로 다 버리고 새로 시작하겠다"라고 다짐을 보였다.

그는 "내년 대선을 이겨서 나라가 후퇴하지 않도록, 다시 적폐 세력에게 돌아가지 않도록, 미래가 아니라 과거만 이야기하는 세상이 되지 않도록, 그 책임만을 남기고 다 던지겠다"라며 "선대위 역시 다시 시작하겠다. 오로지 실력, 국민을 위한 충정, 그리고 열정을 가진 사람들로 다시 시작하겠다"라고 덧붙였다. 또한 "민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당으로 만들어가겠다"라고 강조했다.

이 후보는 "저 이재명 편에는 오로지 국민이 있다. 이재명 앞에는 오로지 이 나라의 미래만 있다"라며 "여러분을 믿고 앞으로 과감하게 달려가겠다. 함께해 달라"라고 지지를 호소하며 글을 마무리했다.

앞서 이 후보는 같은 날 대전현충원을 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "아직 공식 선대위가 있고 당 입장도 있기에, 제가 당의 변화와 혁신을 요청한 것 외에는 그 결과를 기다려보려고 한다"라고 밝힌 바 있다. 그는 "'별동대'라고 말씀하시는데 제가 별동대라고 표현한 건 없고 당 선대위가 너무 무겁고 느리다는 지적이 있다"라면서도 선대위의 쇄신 전권을 위임하겠다는 송영길 더불어민주당 대표의 전날 발언에 관해 "그 이야기를 아직 못 들어 확인해보겠다"라고 답하기도 했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr