철도공단, 지방 광역철도 선도사업 사전타당성조사 착수

5개 권역 사업 사전타당성조사 착수보고회 개최

[아시아경제 조강욱 기자] 국가철도공단은 지난 19일 지방 광역철도 선도사업으로 선정된 부산∼양산∼울산 노선 등 5개 사업에 대한 사전타당성조사 용역 착수보고회를 가졌다고 21일 밝혔다.

이번 보고회는 5개 사업별 책임연구원 발표로 진행됐으며, 국토교통부, 행정중심복합도시건설청, 지방자치단체 및 관계 전문가 등이 참석해 용역 방향에 대해 다양한 의견을 나눴다.

공단은 이번 용역에서 사업성 확보를 위한 대안노선, 시설규모 등을 종합적으로 검토함과 동시에 고효율 운영방식 도입(무인 주행, 승무?유지보수 첨단화 등), 역세권 연계개발 등 지역경제 활성화 추진전략도 마련할 계획이다.

김한영 이사장은 “이번 사전타당성조사를 통해 지방 거점 메가시티 구축의 핵심인 거점 간 이동거리 단축방안을 구체적으로 제시할 수 있을 것으로 기대한다”면서 “지방자치단체 요구사항, 탄소중립정책, 개발사업 연계 등을 종합적으로 검토하여 철도가 지역경제 활성화에 큰 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

