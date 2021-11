윤석열 "文정부 '가짜 일자리' 정부…창출 아닌 파괴"

일자리 만드는 기업 적극적으로 돕겠다는 공약 내놔

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 문재인 정부의 일자리 정책을 놓고 '가짜 일자리 정부'라고 비판했다.

윤 후보는 21일 페이스북을 통해 "문재인 정부는 가짜 일자리 정부"라며 "최근 드러나고 있는 현실을 보면 문재인 정부는 일자리 창출 정부가 아니라 일자리 파괴 정부라고 말하는 게 옳다"고 밝혔다.

윤 후보는 "최근 정부가 발표한 통계를 보면 올해 10월 기준으로 지난 1년간 일자리 수가 늘었다. 적어도 겉으로만 보면 그렇다"면서도 "그러나 문제는 늘어났다고 하는 일자리 대부분이 시간제 아르바이트와 공공 일자리라는 사실"이라고 지적했다.

이어 그는 "얼핏 보면 일자리 현황이 상당히 개선된 것으로 보인다. 하지만 일자리의 질은 현저히 악화됐다"며 "좋은 일자리라고 할 수 있는 전일제 취업자(주 36시간 이상 근무) 수는 1652만6000명으로 1년 동안 오히려 444만명이나 줄어들었다. 21.2%나 급감했다"고 설명했다.

윤 후보는 또 "사람들이 선망하는 좋은 일자리는 크게 줄고, 단기·공공 일자리는 큰 폭으로 증가한 것"이라며 "일자리 정부를 표방한 문재인 정부의 진짜 성적표다. '일자리 화장술', 자화자찬으로 일관한 문재인 정부의 민낯"이라고 꼬집었다.

그러면서 그는 문 정부를 향해 "도대체 무엇을 어떻게 했기에 천문학적인 혈세를 투입하고도 이토록 처참한 결과가 나왔는지 묻고 싶다"며 "이런 결과가 나오게 된 것은 문재인 정부가 일자리 문제를 실질적으로 개선하기 위한 구조적 처방을 하지 않고 국민에게 홍보할 통계 숫자 늘리기에만 급급했기 때문"이라고 얘기했다.

이와 함께 일자리 만드는 기업을 적극적으로 돕겠다는 공약도 내놨다. 윤 후보는 "일자리는 정부가 만드는 게 아니라 기업이 만든다"며 "청년들의 스타트업 창업을 파격적으로 지원하겠다. 다음 정부에서는 반드시 일자리 문제를 획기적으로 개선하겠다"고 말했다.

