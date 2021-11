이디야커피, 쿠팡이츠 5000원 할인 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 오는 22일부터 28일까지 7일간 배달 앱 쿠팡이츠를 통해 주문하는 고객에게 5000원 할인 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

쿠팡이츠 이용 고객은 주문할 매장을 선택 후 화면 상단에서 1만5000원 이상 주문 시 사용 가능한 5000원 할인쿠폰을 다운로드할 수 있으며, 1일 1회씩 할인 혜택을 누릴 수 있다.

또한 쿠팡이츠를 통해 포장주문을 하는 고객 대상으로 3200원 할인 프로모션을 추가 진행하며 프로모션 기간 내 1회 참여 가능하다.

한편 이디야커피 배달 서비스 인기순위는 음료군에서는 ‘아메리카노’, ‘카페라떼’, ‘바닐라라떼’ 순으로 주문량이 많았으며, 베이커리군에서는 ‘꿀호떡’, ‘허니카라멜 브레드’, ‘플레인 와플’ 순으로 나타났다. 이 외에도 겨울철 즐기기 좋은 더블 토피넛 라떼와 복분자 뱅쇼 2종 등 다양한 신제품 음료와 함께 먹을 수 있는 토피넛 꽈루아상과 간편식으로 출시한 구운주먹밥도 큰 호응을 얻고 있다.

