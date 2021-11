[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구의회 박용화 의원이 19일 코리아 문화 스포츠저널 본사에서 진행된 광주광역시 가수협회 회장 취임식에 참석했다.

