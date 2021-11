LH 광주전남본부, 동반성장 위한 여성기업인 간담회

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 18일 사옥에서 한국여성경제인협회 전남지회(지회장 김영) 소속 여성기업인 8명이 참석한 가운데 동반성장을 위한 여성기업인 간담회를 개최했다.

이날 간담회에서는 코로나19 위기상황이 지속되는 가운데 여성기업을 경영하면서 일어나는 현장의 애로사항과 동반성장 방안에 대한 논의가 중점적으로 이뤄졌다.

여성기업 대표들은 간담회에서 ▲여성기업과의 수의계약 요청 ▲공사 발주물량 확대 ▲각종규정 완화 ▲신기술 실증장소 제공요청 등 실질적인 지원 정책을 건의했다.

이재로 본부장은 “여성기업 구매율 확대, 신규사업 확보 노력, 타기관 사례참조, 신기술 홍보기회 제공 등을 통해 여성기업에 기회와 혜택이 주어질 수 있도록 적극적인 역할을 다하겠다”며 “여성기업도 자체 경쟁력을 키워 ‘성장의 동반자’로서 함께 상생?발전하기를 희망한다“고 말했다.

