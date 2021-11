[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관은 19일 김창룡 경찰청장의 최근 독도 경비대 격려 방문에 대해 “당연한 것으로 판단한다”고 밝혔다.

일본이 지난 18일 한·미·일 외교차관 후 공동 기자회견을 거부하면서 김 청장의 16일 독도 방문을 이유로 내세우면서 논란이 일어난 바 있다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “경찰청장이 독도를 방문해 독도경비를 책임지고 있는 20여명의 경비대원들을 격려하고 이들의 활동을 점검한 것은 경찰청장으로서의 임무수행을 한 것”이라며 “독도는 역사적으로나 지리적으로나 국제법적으로 명백한 우리나라의 고유 영토”라고 말했다.

경찰청장의 독도 방문은 이번이 처음이 아니다. 2009년에도 강희락 당시 경찰청장이 독도를 방문했지만 한일 간 외교 이슈로 부상하지는 않았다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr