[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자는 ‘ELS, 펀드 이벤트 시즌2’를 실시 한다고 19일 밝혔다.

다음달 17일까지 실시하는 이번 이벤트는 신청 후 온라인으로 펀드 또는 ELS 신규 가입 고객을 대상으로 한다. 기간 내 온라인으로 주식형펀드 또는 ELS 생애 첫 거래 고객에게 선착순으로 스타벅스 기프티콘을 제공한다. 더불어 해당상품 매수 금액에 따라 백화점 모바일 상품권을 증정한다.

이벤트의 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지와 신한알파 에서 확인할 수 있다.

