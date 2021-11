엠아이텍, 식도 스텐트 美 FDA 품목 승인

[아시아경제 유현석 기자] 비혈관용 스텐트 제조기업 엠아이텍 엠아이텍 179290 | 코스닥 증권정보 현재가 5,250 전일대비 170 등락률 +3.35% 거래량 1,997,225 전일가 5,080 2021.11.19 14:33 장중(20분지연) 관련기사 엠아이텍, 식도 스텐트 2종 美 FDA 품목 승인엠아이텍, 보통주당 60원 현금배당 결정[공시+] 엠아이텍, 상반기 영업이익 30억… 전년대비 57%↑ close 은 미국 FDA로부터 식도 스텐트 품목허가 승인을 받았다고 19일 밝혔다.

엠아이텍은 금번 승인건을 포함하여 총 13종의 소화기스텐트 제품(담도3종, 식도 7종, 대장 1종, 십이지장 1종, 기관·기관지 1종)에 대한 FDA 승인을 받았다.

이번 승인 제품은 하나로스텐트 식도 제품으로 악성 종양에 의한 식도 협착 및 식도 누공 폐쇄의 완화에 사용된다. 이 제품은 완전피막형으로 비대칭 헤드를 가진 아령 구조로 설계됐다. 일반적으로 헤드는 스텐트 양쪽 끝에 위치하여 체내에서 스텐트의 이동을 방지하는 기능을 하는데, 식도 상부에 삽입될 경우 헤드가 인후부(목구멍)에 닿아 환자가 이물감을 호소할 수 있다. 하나로스텐트 식도 제품은 기존 자사의 식도 스텐트와 비교하여 한쪽 헤드 길이가 짧아 환자가 느끼는 이물감을 최소화 할 수 있는 제품이다.

이번 FDA 승인을 통해 전세계에서 가장 큰 미국시장 제품라인업이 추가되면서 사용자의 제품 선택폭이 넓어졌고, 다양한 케이스에 적용할 수 있어 식도제품군 MS확대가 진행될 것으로 예상된다. 또한 이를 통해 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 기대하며 앞으로도 외형성장과 내실확보를 견조하게 이어나갈 계획이다.

회사 관계자는 “최근 코로나19 국면에도 불구하고, 회사는 지속적으로 매출 증가세를 유지하고 있으며 이번 FDA승인을 통해 계속적인 성장 모멘텀을 이어나가 질적·양적 확대를 이끌어 나갈 것”이라고 설명했다.

한편 엠아이텍은 시너지파트너스그룹의 주력 기업 중 하나다. 비혈관용 스텐트를 전문으로 제조하는 코스닥 상장사다.

