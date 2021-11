현대카드, '배민현대카드' 1주년 기념 한정판 플레이트 공개

신규 가입 고객 대상 10만원 상당 할인쿠폰 제공

[아시아경제 기하영 기자]현대카드와 우아한형제들은 '배민현대카드' 공개 1주년을 맞아 한정판 플레이트를 선보인다고 19일 밝혔다.

한정판 플레이트는 '럭키후라이', '잘생김밥', '배민분식', '키토산' 등 4종이다. 쌍란 달걀 프라이를 소재로 한 '럭키후라이'와 김밥 사진을 얹은 '잘생김밥'은 지난해 출시 이후 가장 많이 발급되고 있는 플레이트 '후라이'와 '잘생김'을 재해석한 것이다.

나머지 2종은 완전히 새로운 디자인이다. '배민분식'은 분식집에서 많이 쓰이는 멜라닌 그릇을 모티프로 했으며, '키토산'은 고급 음식도 배달이 되는 최신 트렌드를 반영해 로브스터의 집게발을 얹어 디자인 했다.

이에 따라 이달 19일부터 다음달 31일까지 배민현대카드를 처음 이용하는 고객은 이번에 출시되는 한정판 플레이트 4종 중 하나를 선택할 수 있다. 이미 배민현대카드를 이용 중인 고객은 현대카드 애플리케이션(앱)에서 쓰던 번호 그대로 추가 비용 없이 한정판 플레이트로 교체 신청이 가능하다.

현대카드는 1주년 기념 할인쿠폰 이벤트도 실시한다. 이벤트 참여일 기준으로 이전 6개월간 현대카드 이용 실적이 없는 고객 가운데, 이달 30일까지 배민현대카드를 처음 이용한 신규 고객 1만명에게 선착순으로 10만원 상당의 배민 할인쿠폰을 제공한다. 기존 현대카드 이용 고객이라도 배민현대카드를 신청하면 2만원 상당의 배민 할인쿠폰을 받을 수 있다.

한편, 지난해 11월 출시된 배민현대카드는 일상화 한 음식 배달 문화와 진화하는 배달 서비스에 힘입어 꾸준한 사랑을 받고 있다. 최대 5.5%의 배민포인트를 적립해주고 주문 시 사용 가능한 혜택 덕분에 카드 공개 1년 만에 16만장 넘게 발급됐다. 배민현대카드 사용금액도 꾸준히 증가해 고객들이 배민현대카드 이용한 총 금액은 출시 첫 달에 비해 45배나 늘었다. 특히 배민현대카드는 남성(42%) 보다 여성(58%) 고객이, 연령대별로는 2030세대(62%)의 선호도가 높은 것으로 나타났다.

