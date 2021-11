이준석 "北 김정은 만나면? '행복하냐, 왜 그렇게 사냐' 묻고 싶어"

"서구적 사상, 인권 교육 받았는데…현재 삶 행복할까 궁금해"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 김정은 북한 국무위원장을 만나 "'당신 지금 행복하냐, 왜 그렇게 사냐'고 묻고 싶다"고 말했다.

이 대표는 18일 서울대에서 진행된 'MZ세대, 한반도의 미래를 묻다' 초청토론회에 참석해 "지금까지 김정은에게 이런 질문을 던질 수 있는 사람이 있었을까. 북한 사람이라면 총 맞았을 것 같고, 우리나라 사람이라면 주저했을 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대표는 과거 김 위원장에게 연락을 시도했던 일화를 전했다. 그는 "옛날에 김정은 지메일 주소라 해서 보내봤는데, 답장이 안 왔다"고 털어놨다.

그러면서 "(김 위원장이) 28살의 나이에 북한의 최고 지도자가 되는 삶을 살 거라는 생각을 했을까. 저만 해도 이렇게 당 대표까지 하고 정치할 거라는 것을 꿈을 안 꿨다"면서 "밖에서 저를 보면 10년 만에 정치적인 성공을 겪었다고 볼지 모르겠지만, 하지 못한 것들에 대해 아쉬움이 남는다. 김정은이라는 사람도 마찬가지일 것"이라고 했다.

이어 이 대표는 "전 세계를 떠돌면서 서구적 사상을 교육받고, 본인도 분명히 인권 문제에 대해 교육을 받았을 텐데 그것에 반해서 사는 삶이 행복할까. 마음속에는 얼마나 그런 안타까운 마음이 있을까 궁금하다"고 설명했다.

이 대표는 현 정부의 종전선언에 대해 "임기 말에 종전선언을 성급하게 언급하는 건 한반도 평화 프로세스를 완성하려는 계획보다는 종전선언의 정치적 효과만 노린 게 아닌가 한다"라고 비판했다.

'국민의힘이 집권한다면 비핵화를 어떻게 이끌 생각인가'라는 질문에는 "우리 정부가 들어선다 해도 단기간에 급격한 성과를 낸다고 홍보하면 그건 국민을 속이는 것"이라며 "대북정책에 제대로된 상호주의적 원칙을 견지하는 게 중요하다"고 답했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr