폐지 나르던 할머니, 도로 한복판 건너자… 순간 나타난 '영웅 라이더'

[아시아경제 나예은 기자] 폐지를 싣고 도로를 건너던 할머니가 도로 한복판에서 움직이지 못하는 위험한 상황이 발생하자, 할머니를 안전하게 보도로 인도한 오토바이 라이더의 모습이 공개됐다.

지난 16일 유튜브 채널 '한문철TV'에는 "세상에 이런 오토바이 운전자가 다 있습니다. 도로 위에 서 있는 할머니를 보고 달려간 오토바이 운전자의 행동"이라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에 따르면 지난 15일 낮 12시쯤 서울 동대문구 휘경동의 한 도로에는 폐지를 실은 유모차를 밀고 있는 할머니가 서 있었다. 제보자 A씨는 "버스 중앙차로가 있는 도로 가운데 있던 할머니가 굉장히 위험해 보이는 상황이었다"며 "그 찰나에 라이더 분이 손짓으로 빨리 나오시라고 할머니 옆에 멈추셨다"고 설명했다.

이어 "엄청 위험해 보이는 상황이었는데 직접 다가가서 행동으로 도움을 보여주신 멋진 오토바이 운전자분을 칭찬해드리고 싶다"고 말했다.

실제로 A씨가 공개한 영상에는 할머니의 주변으로 버스를 비롯한 차들이 달리고 있었다. 이때 나타난 한 라이더가 급히 길가에 오토바이를 세워놓고 할머니에게 달려갔고, 그는 주위 차들에 양해를 구하며 할머니와 함께 수레를 끌고 도로를 무사히 건너왔다.

라이더가 할머니를 돕는 동안 다른 차들은 비상등을 켜고 멈춰 기다렸다.

한문철 변호사는 "진짜 이 라이더를 칭찬해드리고 싶다"며 "일부 난폭한 라이더들 때문에 전체 오토바이 라이더 분들의 이미지가 안 좋아지는 경향이 있는데 이 영상을 보면 라이더에 대한 나빴던 이미지가 싹 사라질 것"이라고 말했다.

영상을 본 누리꾼들 역시 "라이더님 너무 멋지시다", "라이더님 존경스럽다. 그래도 무단횡단은 하지 맙시다", "할머니가 건너갈 때까지 기다려 준 다른 운전자분들도 멋지다" 등의 반응을 보였다.

