"지금은 영웅시대"…임영웅, 음원부터 안경까지 '대박 행진'

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅의 기세가 무섭다.

18일 한국음악콘텐츠협회에서 운영하는 가온차트는 임영웅이 지난 7일부터 13일까지 46주 차 소셜차트 4위에 올랐다고 밝혔다. 1위는 방탄소년단, 2위는 리사, 3위는 블랙핑크의 뒤를 이어 이름을 올린 것이다.

아울러 임영웅이 부른 '사랑은 늘 도망가'는 46주 차 가온차트에서 벨소리, 컬러링차트 5주 연속 1위에 오르며 2관왕을 차지했다.

유통 업계도 임염웅 덕에 활짝 웃었다. 임영웅이 디자인에 참여한 일명 '임영웅 안경'이 홈쇼핑에서 대박을 터뜨렸다.

이날 아이웨어 브랜드 키싱하트 측은 오는 20일 오전 신세계TV쇼핑에서 앙코르 방송을 진행한다고 밝혔다. 이번 방송은 14일 진행한 판매가 높은 관심을 받으며 마련한 앙코르 회차로, 주말 오전 황금시간대에 편성했다고 업체는 설명했다.

아울러 임영웅은 다음 달 가수 나훈아·심수봉에 이어 세 번째 주자로 단독쇼 무대에 오른다. KBS 송년 특집으로 열리는 'We're Hero 임영웅'은 백신 접종자에 한해 방청도 가능하다.

임영웅의 첫 공식 굿즈도 출시를 앞뒀다. 다음달 17일 선보이는 2022 시즌그리팅은 포스터로 이뤄진 키트 버전과 벽걸이 캘린더 버전, 총 2가지로 구성된다.

한편 임영웅은 TV조선 '내일은 미스터트롯'에서 진(眞)을 차지했으며, '사랑의 콜센타'와 '뽕숭아학당' 등에 출연했다. 최근 뉴에라프로젝트와 매니지먼트 기간제 활동이 만료되어 거침없는 행보를 이어가고 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr