김해시 '청년창업 세미나', 지속가능한 창업 생태계 조성 머리 맞대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 18일 김해창업카페에서 '김해시 청년창업 세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 지속할 수 있는 청년창업 생태계 조성을 목표로 청년 일자리 창출과 지역 정착을 유도하는 김해형 청년창업 발전방안 모색을 위해 마련됐다.

청년창업 컨설팅 전문가, 청년창업가, 경남창조경제혁신센터, 인제대학교 창업지원단, 경남청년창업협회, 김해의생명진흥원 등 관계기관과 시 관련 부서 담당자가 참석했다.

세미나는 정부 청년창업지원정책 추진 방향, 청년창업 유망아이템 전망 및 니치마케팅의 필요성, 청년창업 성공을 위한 전주기별 전략과 과제 등 전문가 주제발표와 정책제언, 청년창업가 애로사항 청취, 청년 창업 발전 방향 모색과 토의 순으로 진행됐다.

참석자들은 로컬테스트베드 조성, 지역 대학교·연구기관·투자기관과의 전략적 제휴, 청년창업 보육공간 설치, 민간 창업지원 전문기관 육성, 창업문화 형성(실패 안전망 구축, 창업 인식 개선) 등 다양한 정책 제안을 했다.

박성연 시 일자리경제국장은 "청년들과의 지속적인 소통의 장을 통해 창업으로 성장해 가는 청년들의 도전을 응원하고 지원하겠다"고 말했다.

