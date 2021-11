[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터(센터장 하상용)는 오는 23일까지 엔젤투자자&창업멘토 양성과정 교육생을 모집한다.

이 과정은 지역 내 오피니언리더 및 장기간 축적한 우수기술, 다양한 직무역량을 보유한 대기업 및 중견기업의 퇴직(예정)인력을 대상으로 투자와 창업에 대한 전문 교육 과정을 진행한다.

이번 교육을 통해 추후 광주혁신센터와 호남권 엔젤투자허브에서 진행하는 개인투자조합에 조합원으로 참여할 수 있으며, 또한 광주혁신센터에서 운영하는 창업멘토의 참여 기회도 제공할 계획이다.

자세한 사항은 광주창조경제혁신센터 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

하상용 센터장은 “지역의 열악한 투자 환경에서도 창업 생태계 구축을 위해 이번 교육프로그램을 기획했다. 창업 성공률이 높은 도시 광주를 만들겠다”며 “관심 있는 분들의 많은 참여를 부탁한다”고 말했다.

