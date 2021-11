[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)는 한국국토정보공사 목포지사(지사장 이한철)가 목포시 저소득가구를 위한 복지사업비 50만원을 기탁했다고 18일 밝혔다.

이날 전달식에는 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장, 정현경 한국국토정보공사 목포지사 차장 및 관계자가 참석했다.

한국국토정보공사 목포지사는 지난해 50만원의 성금을 기탁한 데 이어 올해도 나눔에 동참했다.

이한철 한국국토정보공사 목포지사장은 “지난해에 이어 올해도 지역을 위한 나눔을 이어갈 수 있어 기쁘다” 며 “모두가 어려움을 겪고 있는 시기지만, 한국국토정보공사 목포지사도 코로나19 극복에 함께 동참해 지역사회와 상생할 수 있는 공기업이 되겠다”고 말했다.

