수능 후 뭐하지? … 울산교육청, 수능 이후 프로그램 운영 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 도박 예방법, 금융교육, 미래 유권자 …. 울산교육청이 수능 이후 고교 3학년을 위해 내실 있는 프로그램을 풀어놓는다.

울산시교육청은 대학수학능력시험 이후 고교 3학년 대상 ‘수능 이후 학사 운영 지원 계획’을 진행할 예정이다.

운영 계획은 단계적 일상 회복에 따라 등교수업을 원칙으로 학생 진로상담, 자기 계발 지원, 창의적 체험활동 활성화 등 학생 중심 교육과정을 확대한다.

교육청은 학교에서 학교 상황에 맞춰 내실 있는 학사 운영 계획을 수립해 운영하도록 안내했다.

울산시교육청은 수능 이후 학생에게 자기 계발과 진로 역량 함양을 위해 교육부 금융·경제교육 등 57개 프로그램, 양성평등 교육진흥원 성인지교육, 미래 유권자 교육 프로그램, 찾아가는 노동 인권교육, 청소년 도박 문제 예방교육과 문화콘서트 프로그램을 지원한다.

학사 운영지원단을 구성해 12월 말까지 수능 이후 무리한 단축 수업 운영 금지, 실기와 면접, 논술시험 준비를 위한 학원 수강자 출석 인정, 교사 지도 없이 학생 자율학습하는 사례를 점검하고 컨설팅도 진행한다.

울산시교육청은 수능 이후 학생 안전을 확보하고 학교폭력 예방을 위해 교외 합동 지도에 나선다.

경찰청, 10여개 교육 기부 안전망단체와 연계해 18일, 23일, 25일 오후 6시부터 11시까지 안전 취약 지역 중심으로 지도한다.

울산시교육청 관계자는 “수능 이후 고등학교 3학년 학생의 안전하고 내실 있는 학사 운영과 생활지도를 지원해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr