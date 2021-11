[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 농촌지역 다문화어린이들을 위한 태블릿PC 30대를 한국지역아동센터연합회에 전달했다고 18일 밝혔다.

이번 전달은 한국지역아동센터연합회와 지난 2019년 체결한 '다문화어린이 행복드림(Dream)협약'의 일환으로 실시됐으며, 그동안 농협은행은 농산물, 학용품세트, 방역마스크 및 학습용 태블릿PC를 지원한 바 있다.

신용인 WM사업부 부장은 “코로나19로 원격수업이 장기화되면서 디지털격차로 어려움을 겪는 농촌지역 다문화어린이들을 위해 태블릿PC를 전달했다.”라며, “앞으로도 우리 주변에 지속적으로 나눔을 실천하는 따뜻하고 든든한 민족은행이 되겠다.”라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr