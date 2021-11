예비 청약자의 좌절… 10월 청약통장 순증 가입자 6만명대로 ‘뚝’

당첨 문턱 높아진 데다 대출 규제에 증가폭 둔화

청약통장 ‘무용론’… 오피스텔 등 수요 분산도 영향

서울지역 1658명 증가 그쳐… 전월보다 84.7% 감소

[아시아경제 류태민 기자] 한 달 평균 10만명대에 육박하던 주택 청약저축종합통장(청약통장)의 가입자 순증 규모가 지난달 6만명대로 뚝 떨어진 것으로 나타났다. 서울 등 인기지역 아파트 당첨 커트라인이 웬만한 4인가족 기준 만접 수준으로 치솟은데다 대출 규제까지 더해지면서 신규 가입자의 경우 현실적으로 당첨을 기대하기 어려워졌기 때문으로 보인다. 청약 통장이 필요 없는 오피스텔·도시형 생활주택 등이 인기를 끌며 수요가 분산된 것도 가입자 증가폭 둔화에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

18일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 기준 전국 청약통장 가입자는 2831만2587명으로 집계됐다. 여전히 청약통장 가입자는 늘고 있지만 순증 폭은 전월 9만7117명에 비해 눈에 띄게 줄었다. 지난해 같은 달 증가폭 13만9685명과 비교하면 56.1% 떨어진 증가폭이다.

청약통장 가입자 증가폭은 특히 서울 지역에서 크게 둔화했다. 지난달 서울 지역 청약통장 순증은 1658명에 그쳤다. 전월 1만895명보다 15.3%에 불과한 숫자다. 이외에도 경기 2만2750명, 인천 2597명, 5대 광역시 7062명 등을 기록하며 전반적으로 전월대비 가입자 증가 수가 감소했다.

전국 청약통장 가입자 증가세가 이처럼 주춤한 것은 대출 규제의 영향으로 풀이된다. 송승현 도시와 경제 대표는 “대출 규제로 중도금 대출도 어려워지자 대출을 끼고 내 집 마련하려는 수요자들이 자금 마련이 힘들어지면서 기대감이 줄어든 것으로 보인다”라고 설명했다.

청약 당첨 문턱이 갈수록 높아지면서 2030세대를 중심으로 청약통장 무용론이 퍼진 것도 주요한 원인이다. 아무리 차곡차곡 가점을 쌓아도 당첨 가능한 가점 커트라인이 너무 높아지면서 사실상 청약을 통한 내 집 마련은 불가능하다고 여기는 것이다. 이에 따라 청약 통장이 필요 없는 오피스텔·도시형 생활주택 등으로 젊은 층의 수요가 분산된 것도 영향을 끼친 것으로 보인다.

다만 청약통장에 가입할 만한 사람은 다 가입했기 때문에 기저 효과로 인해 증가세가 주춤한 것처럼 보인다는 의견도 나온다. 실제로 지난해 1월만 해도 2562만4715명이었던 통장 가입자는 1년 9개월 만에 270만명 가까이 급증한 상태다. 인구 5명당 3명은 청약통장 가입자인 셈이다.

전문가들은 청약통장을 해지하기보다는 납입액을 늘리며 가지고 있는 게 더 유리하다고 조언했다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 “청약통장을 유지하면 사전청약이나 다양한 특별공급 유형을 노릴 수 있고, 사전 증여도 받을 수 있는 등 혜택이 많다”면서 “지금 당장 필요하지 않더라도 추후 청약 제도가 바뀔 가능성이 있기 때문에 활용 가능성이 더욱 커질 것”이라고 말했다.

