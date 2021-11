아성다이소, 김장용품 기획전…“주방용품부터 탈취제까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 주방용품, 보관용품, 탈취제 등 120여 종의 상품을 선보이는 ‘김장용품 기획전’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 기획전은 ‘김장 준비, 김치 보관, 김치 맛보기’ 세 가지 테마로 구성했다. 김장 준비 테마에서는 재료의 손질, 준비부터 뒷정리까지 도와주는 상품들이 마련됐다. 대표 상품으로 ‘롱기모 밴딩 고무장갑’, ‘다용도 김장매트’, ‘원형채반·소쿠리’ 등이 있다.

김치 보관 테마에서는 김치와 남은 양념을 보관할 수 있는 용품들이 준비됐다. ‘황토 누름 김치통’은 국내산 황토가 함유된 용기로 내용물을 밀폐시키거나 국물을 잠기게 할 수 있는 공기마개가 있어 김치를 보관하거나 숙성시킬 때 사용하기 적당하다. 김치 맛보기 테마에서는 ‘다시백’ 등 김장을 마치고 수육을 준비할 때 알맞은 용품을 선보인다.

아성다이소 관계자는 “1인 가구에서도 편리하게 김장을 할 수 있도록 관련용품을 풍성하게 준비했다”며 “다이소 김장용품과 함께 맛있고 즐거운 시간 보내시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr