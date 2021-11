농협은행, 개인사업자 위한 모바일 전용 대출 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 모바일 플랫폼인 NH스마트뱅킹에서 은행 방문없이 지역신용보증재단 보증서 신청부터 대출 실행까지 가능한 모바일 전용 'NH온택트보증서대출'을 출시했다고 18일 밝혔다.

이 대출은 사업자등록기간이 1년 이상 경과하고 지역신용보증재단의 보증서 발급이 가능한 개인사업자 고객의 경우 공동인증서와 농협은행 입출식계좌만 있으면 보증서 등 종이 서류 제출 없이 간편하게 신청할 수 있다.

대출금리는 최저 연 3.05%(16일 기준)로 최저 500만원부터 3000만원까지 대출 가능하다. 대출 기간은 총 5년으로(1년 거치, 4년 매월 원금균등분할상환) 중도상환해약금이 없어 여윳돈이 있으면 언제든지 상환할 수 있다.

고명환 디지털마케팅부 부장은 “금융지원을 필요로 하는 개인사업자 고객에게 디지털 혁신을 통한 간편 금융서비스를 제공하기 위해 이번 상품을 출시했다”며, “앞으로도 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 더욱 신속·간편한 금융지원을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

