광주 동구 '제18회 추억의 충장축제' 18일 개막

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 오는 18일부터 21일까지 5·18민주광장, 국립아시아문화전당(ACC)과 동구 일원에서 '힐링 YES 충장축제'를 연다고 17일 밝혔다.

동구는 단계별 일상회복 전환에 따라 대면 프로그램을 30%로 축소하고, 비대면 프로그램을 70% 확대하는 '혼합분산' 축제로진행한다.

특히 코로나19 확산 방지를 위해 새롭게 시도된 ▲드라이브 인 콘서트 ▲충장 베란다 콘서트 ▲추억의 소울푸드 ▲라때는 사진 공모전 ▲못 그리기 공모전 등 다수의 비대면 프로그램도 진행한다.

19~20일 이틀간 ACC 부설주차장에서 개최하는 '드라이브 인 추억 콘서트'는 가수 김장훈과 부활 정동하의 공연을 자동차 안에서 라이브로 관람할 수 있다.

또 19~21일 관내 9개 아파트 베란다에서 즐기는 '충장 베란다 콘서트'에서는 어린이를 위한 마술공연과 품격있는 클래식 음악, 통기타 음악 등 으로 다채로운 행사를 마련했다.

이어 '대학가요제 리턴즈 경연대회'와 '레트로 댄스 경연대회', '힐링 콘서트'까지 추억을 함께 느끼는 무대를 준비했으며 트로트 가수 송가인 최백호 등이 출연한다.

모든 행사는 백신접종 완료자를 중심으로 진행하되 ▲전자증명서(COOV 앱 등) ▲종이 증명서(보건소 발급 확인증) ▲신분증에 부착된 예방 접종 스티커 등을 지참해야 한다.

또 18일부터 21일까지 진행되는 개막식을 비롯해 '대학가요제 리턴즈 경연대회', '레트로 댄스 경연대회', '힐링 콘서트', 폐막식까지 관람을 원한다면 사전 예약을 해야한다.

임택 동구청장은 "위드 코로나 단계적 일상 회복에 따라 많은 관람객들이 안심하고 안전하게 충장축제를 즐길 수 있게 됐다"면서 "충장축제 기간동안 폭넓고 다채로운 무대공연을 통해 지쳐있던 몸과 마음을 힐링하시기 바란다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr