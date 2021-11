[포토]노현송 강서구청장, 통합신청사 건립 비전 선포

새로운 50년의 시작…통합·문화·공유·스마트청사 등 4가지 건립 방향 담아

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장은 17일 오후 마곡지구 통합신청사 부지 옆 광장에서 열린 ‘통합신청사 건립 비전 선포식’에 참석했다.

이번 선포식은 통합신청사의 건립 목표와 비전을 60만 구민과 함께 공유하기 위해 마련된 자리다.

행사에는 노현송 강서구청장을 비롯 국회의원, 구의장, 시·구의원과 관내 주요 기관장, 강서구민 대표로서 각 동 주민자치회장, 통친회장, 강서구민상 수상자 등이 참석했다.

이날 노 구청장은 ‘강서구 새로운 50년의 시작, 강서의 미래를 준비하는 신청사’라는 통합신청사 건립 목표와 더불어 ▲행정서비스가 향상된 통합청사 ▲여유와 휴식을 더한 문화청사 ▲누구에게나 열린 공유청사 ▲미래기술을 접목해 편리한 스마트청사 등 4가지 건립 비전을 발표했다.

노현송 구청장은 “신청사가 들어서게 될 이곳에서 구민 여러분을 모시고 신청사 건립의 힘찬 출발을 알릴 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “통합신청사가 구민과 소통하는 열린 청사이자 문화청사로, 더 나아가 강서구의 랜드마크이자 미래 강서 발전을 이끄는 신성장 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

