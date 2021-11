[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 주택금융공사가 해외 커버드본드 발행 기념식을 열었다.

최준우 한국주택금융공사 사장이 17일 ‘해외 커버드본드 발행 인수계약’에 서명했다.

HF공사는 지난 달 국내 최초 7년 만기 장기물 커버드본드를 발행했다.

HF공사는 투자자 저변 확대 등 커버드본드 시장 활성화와 안정적 정책모기지 공급을 위한 장기 자금조달 체계를 마련했다.

