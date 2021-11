거창군 새마을부녀회, ‘알뜰 마당’ 운영

판매수익금은 아동 복지 서비스를 위해 전액 기부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 새마을부녀회는 군청 앞 로터리에서 ‘새마을 알뜰마당’을 운영했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 다시 입을 수 있는 옷을 새마을부녀회가 수거해 깨끗이 정리한 후, 필요로 하는 지역주민들에게 판매함으로써 물자 절약과 환경보호를 통해 탄소중립 실현에 동참하기 위해 시행됐다.

또한 농산물 직거래 장터도 함께 운영했다. 부녀회는 행사를 통해 얻은 판매수익금은 지역 아동 복지 서비스에 사용할 예정이다.

신영애 회장은 “군민들과 정을 나누고 어려운 아동들을 돕는데 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 이웃 간 따뜻한 사랑을 나누는 거창 만들기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 거창군 새마을부녀회는 홀몸노인 사랑 잇기 운동, 한가위 사랑 나눔 꾸러미 전달 등 복지 사각지대 이웃 돌봄을 위한 훈훈한 활동과 친환경세제 사용으로 지구를 지켜요. 캠페인, 폐현수막 재활용센터 운영 등 탄소중립 실현을 위한 다양한 활동을 추진하고 있다.

