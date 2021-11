[아시아경제 임춘한 기자] BGF그룹은 2022년 조직 개편과 정기 임원 인사를 단행했다고 17일 밝혔다.

홍정혁 BGF에코바이오 대표가 전무에서 부사장으로 승진하는 등 임원 3명이 승진했다. 신임 본부장, 실장, 권역장, 계열사 대표 4명도 새로 선임했다.

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 혁신부문 내 온라인 비즈 랩을 신설하고, e커머스팀을 이동 배치시켜 최신 트렌드에 맞춘 온라인 사업의 혁신을 꾀할 예정이다.

BGF그룹 관계자는 "코로나19 사태 이후 사업 환경 변화에 신속하고 유연하게 대응할 수 있도록 현장 조직을 정비했다"며 "리테일 사업의 경쟁우위를 확고히 하고 온라인을 비롯한 새로운 사업 영역의 확장 체계를 마련하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

