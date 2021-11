김기현 "세수납부 유예, 정부 동의하면 책임 묻겠다"

17일 오후 긴급기자회견 개최

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 17일 더불어민주당이 추진하는 '초과 세수 납부 유예'에 대해 "정부가 동의하면 국고손실죄, 업무상 배임죄, 직무유기죄 등 책임을 묻겠다"고 말했다. 민주당은 이재명 민주당 대선 후보가 전 국민 재난지원금 지급을 주장하자 올해 초과 세수를 내년으로 유예해 재원을 마련하는 방안을 검토하고 있다.

김 원내대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "부자 감세 안 하겠다고 하면서 종부세를 왜 납부 유예 하느냐"며 "더구나 국세 징수법에 따르 납세 유예 요건에도 맞지 않고 현행법상 가능하지 않은 정도가 아니라 아예 불법"이라고 밝혔다.

이어 그는 "기획재정부가 여당에 적당히 반대하는 척 하다가 백기를 든다면 무거운 법적 책임과 정치적 책임을 지게 될 것임을 엄중하게 경고한다"며 "우리 당은 반드시 법적 책임을 묻고 반드시 고발 조치할 것"이라고 강조했다.

추경호 원내수석부대표는 "초과 세수라고 해서 빚이 없어진 게 아니라 줄어든 정도라는 걸 인식해야 한다"며 "세수가 당초 정부가 예상한 거보다 더 들어오면 다른 거 구상하지 말고 소상공인, 자영업자 어려움을 긴급히 지원해주는 데 머리를 쓰시라"고 꼬집었다.

