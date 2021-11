[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 레드벨벳 조이가 일상 사진을 공개했다.

지난 16일 조이는 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 조이는 블랙 미니 드레스에 검은색 스타킹을 신고 각선미가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

이를 본 팬들은 "너무 예뻐요", "완벽하네요" 등의 댓글로 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr