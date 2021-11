30세 미만, 모더나 대신 화이자 맞는다…"심근염·심낭염 확률 고려"

아스트라제네카 접종 연내 종료…내년부터 화이자로 교차접종

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 30세 미만은 모더나 대신 화이자 백신으로 기본접종할 것을 권고했다. 모더나 백신으로 1차 접종한 30세 미만의 경우 2차 접종은 화이자 백신을 접종할 것을 권고했다.

17일 코로나19 예방접종대응추진단은 전날 예방접종전문위원회 심의를 거쳐 모더나 백신의 심근염·심낭염 발생 확률이 화이자 백신보다 높다는 유럽 결과를 고려해 안전을 위한 선제 조치로 30세 미만은 기본접종을 모더나 대신 화이자 백신으로 권고한다고 밝혔다.

모더나 백신을 활용한 추가접종은 기본접종의 절반만 사용하므로 18세 이상 접종은 가능하다. 최은화 예방접종전문위원회 위원장은 "모더나 백신의 추가접종 메신저리보핵산(mRNA) 양이 기본접종의 절반으로 화이자 백신(30㎎)과 비슷하고, 추가접종에서 심근염·심낭염 위험이 증가한다는 근거가 없다는 점을 고려했다"고 설명했다.

국내에서는 지난 6일까지 모더나 백신은 총 1241만회 접종(1차 660만회, 2차 581만회)됐으며, 이 중 30세 미만에게는 287만회가 접종(1차 155만회, 2차 132만회)됐다.

심근염·심낭염 의심 신고는 모더나 백신의 경우 30세 미만에서 총 37건으로 10만명 당 1.29건, 화이자는 30세 미만 1104만건 접종 중 152건이 신고돼 10만명 당 1.38건이다. 신고 사례 중 심근염·심낭염으로 진단이 확인된 건수를 기준으로 30세 미만에서 모더나는 10만건 당 0.49건, 화이자는 0.45건을 보여 모더나의 발생률이 약간 높은 상황이다.

독일·프랑스 등 국외 사례에서는 특히 30세 미만 연령층의 경우 드물지만 심근염·심낭염 발생률이 모더나 백신에서 더 높게 나타나고 있어 해당 연령층에는 기본접종을 화이자 백신으로 권고하는 국가가 증가하는 추세다. 프랑스에서는 화이자 백신의 심근염·심낭염 발생률은 10만건당 2.67건 수준이었지만 모더나 백신의 경우 10만건당 13.16건으로 약 4.9배 높은 수치를 보였다.

추진단은 예방접종전문위원회의 권고를 반영해 오는 18일부터 30세 미만 연령층은 기본접종(1·2차접종)에 모더나 백신 사용을 제한하고, 화이자 백신으로 접종할 계획이다.

한편 추진단은 아스트라제네카 백신을 활용한 접종을 백신 수급계획을 고려해 점진적으로 종료한다. 1차 접종은 11월 말까지, 2차 접종은 12월 말까지 시행한다.

아스트라제네카 백신의 경우 하루 평균 약 1000건 미만의 접종이 진행됐고, 주로 2차접종 위주로 시행돼 왔다. 그러나 점차적으로 접종건수가 줄어들고 있는 추세다.

추진단은 "아스트라제네카 백신을 활용한 2차접종은 12월 31일까지 가능하다"며 "내년 1월 1일 이후 아스트라제네카 백신으로 2차 접종이 예약된 대상자는 연령에 관계없이 화이자 백신으로 교차접종을 실시하며, 백신과 접종일정 변경 등에 관한 세부사항은 개별문자를 통하여 안내할 예정"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr