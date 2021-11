[아시아경제 이민우 기자] 알로이스 알로이스 297570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,300 전일대비 1,250 등락률 +20.66% 거래량 17,275,418 전일가 6,050 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 알로이스, 최동규 감사 윤석열과 서울대 법대 동문 부각 강세 close 는 자사주 제외 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 17일 공시했다. 이에 따라 신주 1729만1804주가 발행된다. 신주 배정 기준일은 다음달 3일이며 신주는 다음달 23일 상장될 예정이다.

